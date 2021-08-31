На Киев обрушился мощный ливень с грозами
По словам киевлян, небо потемнело и постоянно гремело.
В столице затопило дороги и трамвайные станции, что спровоцировало пробки и остановки общественного транспорта в конце рабочего дня.
Под воду ушла станция остановки трамваев "Героев Севастополя".
Дженнифер Лопес поймали в объятиях Киркорова, Полякова позавидовала: "Реально так выглядит?"
Звезда «Ворониных» и «Кухни» скончался прямо на сцене, подробности трагедии: «Не дожил до 60-летия…»
Мощный пожар охватил воинскую часть во Львове: первые кадры с места ЧП
17-летняя украинка родила в уличном туалете, известны подробности и кто отец ребенка: "Обещал жениться"
Опухшая Каменских ужаснула видом из-за болезни, певицу не узнать: "Просто умираю"
Возле станции метро "Льва Толстого" на дорогу упало дерево. Кроме того станцию метро "Героев Днепра" вновь затопило. Остальные станции работали с перебоями.
В Броварах дождь и сильные порывы ветра оторвали часть флага Украины.
А вот на столичном Виноградаре молния попала в трансформаторную будку - мощный пожар виден даже в соседних районах.
К слову, 29 августа на Киев также обрушился сильный ливень с порывами ветра.
В результате продолжительного дождя отдельные части города оказались подтопленными. Из-за мощного дождя некоторые улицы фактически превратились в реки, а отдельные станции метро и подземные переходы оказались полностью в воде. Ситуацию усугубил сильный ветер.
Напомним, что украинцев расстроили прогнозом погоды на осень: «Выпадет снег и...».
Как сообщала Politeka, вода поднимется больше, чем на метр: о чем нужно знать.
Также Politeka писала, что гигантское дерево перекрыло дорогу в центре города: что произошло.