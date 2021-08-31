На Киев обрушился мощный ливень с грозами

По словам киевлян, небо потемнело и постоянно гремело.

В столице затопило дороги и трамвайные станции, что спровоцировало пробки и остановки общественного транспорта в конце рабочего дня.

Под воду ушла станция остановки трамваев "Героев Севастополя".

Возле станции метро "Льва Толстого" на дорогу упало дерево. Кроме того станцию метро "Героев Днепра" вновь затопило. Остальные станции работали с перебоями.

В Броварах дождь и сильные порывы ветра оторвали часть флага Украины.

А вот на столичном Виноградаре молния попала в трансформаторную будку - мощный пожар виден даже в соседних районах.

К слову, 29 августа на Киев также обрушился сильный ливень с порывами ветра.

В результате продолжительного дождя отдельные части города оказались подтопленными. Из-за мощного дождя некоторые улицы фактически превратились в реки, а отдельные станции метро и подземные переходы оказались полностью в воде. Ситуацию усугубил сильный ветер.

Напомним, что украинцев расстроили прогнозом погоды на осень: «Выпадет снег и...».

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