Репер помер у лікарні, в результаті страшної хвороби

Виконавець помер у віці 40 років, напередодні розповівши, що рідко хворів. Про це повідомляє сайт Evening Standard.

Так, стало відомо про смерть британського репера Маркуса Біркса - учасника групи The Chamelionz.

Артист був "антиваксером", про що повідомляв у своїх інтерв'ю. Брікс вважав, що людям, які не хворіли й не думали захворіти - не варто вакцинуватися від коронавірусу.

На жаль, артист в результаті заразився ковідом, його доставили в госпіталь Royal Stoke University.

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"Коли ви не можете дихати, це найстрашніше почуття в світі... Насамперед після одужання я скажу всій своїй родині зробити щеплення і всім, кого я бачу", - сказав репер перед смертю.

Вагітна дружина Маркуса зворушила мережу постом після втрати чоловіка.

"Біль, який я відчуваю, коли пишу цей пост, нестерпний, моє серце було вирвано, моя душа і світ повністю зруйновані... Я дала йому обіцянку, що буду розповідати синові кожен день, як сильно той його любить, яка дитина особлива, і як Маркус був би кращим батьком, якого міг би побажати син... Моє серце повністю вирване", - написала вдова.

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