Репер помер у лікарні, в результаті страшної хвороби

Виконавець помер у віці 40 років, напередодні розповівши, що рідко хворів. Про це повідомляє сайт Evening Standard.

Так, стало відомо про смерть британського репера Маркуса Біркса - учасника групи The Chamelionz.

Артист був "антиваксером", про що повідомляв у своїх інтерв'ю. Брікс вважав, що людям, які не хворіли й не думали захворіти - не варто вакцинуватися від коронавірусу.

На жаль, артист в результаті заразився ковідом, його доставили в госпіталь Royal Stoke University.