На 84-году ушел из жизни один из основателей группы "The Everly Brothers" Дон Эверли

Как сообщает "Noise11", легендарную рок-группу "The Everly Brothers" в далеком 1956 году основали братья Дон и Фил Эверли. Заметим, что дуэт пел в направлениях кантри и рокабилли, а их творчество повлияло на легендарные группы "The Rolling Stones" и "The Beatles".

"С большой грустью сообщаем, что сегодня мы потеряли икону американской культуры. Дон Эверли и его брат Фил своими ангельскими гармониями изменили лицо современной музыки", - говорится в некрологе.

Заметим, что Фил Эверли умер в январе 2014 на 74 году жизни. Он страдал от хронической болезни легких, а вот причина смерти Дона Эверли пока неизвестна.

Напомним, что "The Everly Brothers" прославились благодаря песне "Bye Bye Love", после которой братья выпустили еще несколько хитов – "Wake Up Little Susie", "All I Have To Do Is Dream", "Cathy's Clown" , "Crying in the Rain" и "Bird Dog".

За свою карьеру музыканты 15 раз поднимались в топ-10 хит-парада США, а также 35 раз попадали в список Billboard Hot 100. В 1986 году дуэт был включен в Зал славы рок-н-ролла, а в 1997 году исполнителей наградили почетной премией "Грэмми" за особый вклад в музыку.

Ранее Politeka писала, что ушел из жизни украинец-гигант, который носил на руках Злату Огневич: ему было всего 38 лет.

Напомним, что жизнь знаменитого музыканта оборвалась прямо в больнице: "Слезы просто невозможно сдержать".

A еще Politeka сообщала, что жизнь знаменитого музыканта оборвалась при неизвестных обстоятельствах "Не могу сдержать слез...".