Рэпер скончался в больнице, в результате страшной болезни
Исполнитель умер в возрасте 40 лет, накануне рассказав, что редко болел. Об этом сообщает сайт Evening Standard.
Так, стало известно о смерти британского рэпера Маркуса Биркса - участника группы The Chamelionz.
Артист был "антиваксером", о чем сообщал в своих интервью. Брикс считал, что людям, которые не болели и не думали заболеть - не стоит вакцинироваться от коронавируса.
К сожалению, артист в итоге заразился ковидом, его доставили в госпиталь Royal Stoke University.
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"Когда вы не можете дышать, это самое страшное чувство в мире... Первым делом после выздоровления я скажу всей своей семье сделать прививку и всем, кого я вижу", - сказал рэпер перед смертью.
Беременная жена Маркуса растрогала сеть постом после утраты супруга.
«Боль, которую я чувствую, когда пишу этот пост, невыносима, мое сердце было вырвано, моя душа и мир полностью разрушены... Я дала ему обещание, что буду рассказывать сыну каждый день, как сильно тот его любит, какой ребенок особенный, и как Маркус был бы лучшим отцом, которого мог бы пожелать сын... Мое сердце полностью вырвано", - написала вдова.
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