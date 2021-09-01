Рэпер скончался в больнице, в результате страшной болезни

Исполнитель умер в возрасте 40 лет, накануне рассказав, что редко болел. Об этом сообщает сайт Evening Standard.

Так, стало известно о смерти британского рэпера Маркуса Биркса - участника группы The Chamelionz.

Артист был "антиваксером", о чем сообщал в своих интервью. Брикс считал, что людям, которые не болели и не думали заболеть - не стоит вакцинироваться от коронавируса.

К сожалению, артист в итоге заразился ковидом, его доставили в госпиталь Royal Stoke University.