У Дніпрі у дворі одного з будинків вибухнув легковик Subaru з 36-річним водієм в салоні.

Факт вибуху підтвердили в прес-службі Головного управління Нацполіції в Дніпропетровській області.

За даними правоохоронців, подія трапилася 2 вересня. Відомо, що водій залишився живий і йому вдалося уникнути важких травм. Чоловіка забрала швидка. Поліцейські розповіли, що вибух стався в місці розташування пасажирського сидіння в передній частині салону.

Відомо, що вибух прогримів біля будинку № 9 на вулиці ливарній. На місце прибули поліцейські і оточили територію. Наслідки події усунули рятувальники. Правоохоронці вилучили залишки страйкбольної гранати. Також забрали сумку водія, яка постраждала у вибуху.

Вибух прогримів в той момент, коли водій зробив спробу завести машину. Ім'я постраждалого водія залишається невідомим. Зазначимо, що подія трапилася біля будинку, розташованого біля Дніпропетровської академії музики імені Глінки. У поліції поки вирішують за якою статтею кваліфікувати подію.

Раніше ми повідомляли, що в українській школі виявили бойовий снаряд, який міг вибухнути. Подія трапилася в Музеї однієї зі шкіл у Сумах. 1 вересня там знайшли зенітний снаряд, який виявився бойовим.

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