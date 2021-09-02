В Днепре во дворе одного из домов взорвалась легковушка Subaru с 36-летним водителем в салоне.

Факт взрыва подтвердили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

По данным правоохранителей, происшествие случилось 2 сентября. Известно, что водитель остался жив и ему удалось избежать тяжелых травм. Мужчину забрала скорая. Полицейские рассказали, что взрыв произошел в месте расположения пассажирского сидения в передней части салона.

Известно, что взрыв прогремел возле дома №9 на улице Литейной. На место прибыли полицейские и оцепили территорию. Последствия происшествия устранили спасатели. Правоохранители изъяли остатки страйкбольной гранаты. Также забрали сумку водителя, которая пострадала во взрыве.

Взрыв прогремел в тот момент, когда водитель сделал попытку завести машину. Имя пострадавшего водителя остается неизвестным. Отметим, что происшествие случилось у дома, расположенного возле Днепропетровской академии музыки имени Глинки. В полиции пока решают по какой статье квалифицировать происшествие.

Ранее мы сообщали, что в украинской школе обнаружили боевой снаряд, который мог взорваться. Происшествие случилось в музее одной из школ в Сумах. 1 сентября там нашли зенитный снаряд, который оказался боевым.

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