В Днепре во дворе одного из домов взорвалась легковушка Subaru с 36-летним водителем в салоне.
Факт взрыва подтвердили в пресс-службе главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.
По данным правоохранителей, происшествие случилось 2 сентября. Известно, что водитель остался жив и ему удалось избежать тяжелых травм. Мужчину забрала скорая. Полицейские рассказали, что взрыв произошел в месте расположения пассажирского сидения в передней части салона.
Известно, что взрыв прогремел возле дома №9 на улице Литейной. На место прибыли полицейские и оцепили территорию. Последствия происшествия устранили спасатели. Правоохранители изъяли остатки страйкбольной гранаты. Также забрали сумку водителя, которая пострадала во взрыве.
Пугачева на рыбалке засветила мешки под глазами и юного спутника: "Галкину замена растет"
В Украине решили пересчитать пенсию: кто получит больше
Внезапно оборвалась жизнь известного музыканта, беременная жена рассказала о горе: "Мое сердце..."
Жизнь известной актрисы оборвалась вскоре после ухода супруга: трагические подробности
Хименес-Браво высказал все, что думает о браке с украинкой: "Эктор, это была ода или крик души?"
Взрыв прогремел в тот момент, когда водитель сделал попытку завести машину. Имя пострадавшего водителя остается неизвестным. Отметим, что происшествие случилось у дома, расположенного возле Днепропетровской академии музыки имени Глинки. В полиции пока решают по какой статье квалифицировать происшествие.
Ранее мы сообщали, что в украинской школе обнаружили боевой снаряд, который мог взорваться. Происшествие случилось в музее одной из школ в Сумах. 1 сентября там нашли зенитный снаряд, который оказался боевым.
Напоминаем, что взрыв прогремел в многоэтажке, найдено тело ветерана АТО
Как сообщала Politeka, мощный взрыв прогремел в Киеве, видео
Также Politeka писала, что пьяные лицеисты устроили танцы на крыше в День знаний