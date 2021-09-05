Осінь продовжує атакувати Україну, поступово вступаючи в свої права

Як передає Politeka.net, вже 5 вересня в Україні очікується стрімке похолодання. Вночі температура в окремих регіонах впаде до 3 градусів. Незважаючи на відсутність опадів, погода буде не найкомфортнішою для прогулянок.

Так, в західних регіонах температура буде сильно відрізнятися в залежності від області. У Закарпатській області ще затримається тепло до 20-22 градусів. У Львівській та Івано-Франківській областях прогнозується 16-19 градусів, а ближче до центру температура опуститься до 13-17 градусів.

У центрі очікується 14-18 градусів. При цьому в Черкаській області вночі температура стрімко впаде до 3 градусів. Такий же температурний режим очікується в північних регіонах.

На півдні в неділю очікується 18-21 градусів. Дощів не передбачається, тому українці зможуть насолодитися недільною прогулянкою.

У східних областях очікується 14-18 градусів.

Варто відзначити, що найближчим часом в Україні зберігатиметься суха, але прохолодна погода. Температура вночі буде падати до 3-5 градусів, в деяких регіонах очікуються перші заморозки. Втім, вже до кінця наступного тижня погода трохи налагодиться, а температура підніметься до 20-22 градусів.

За прогнозами синоптиків, осінь в Україні буде сухою, а аномальних температур в цьому році чекати не варто.

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