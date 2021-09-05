Какой будет погода в регионах

Осень продолжает атаковать Украину, постепенно вступая в свои права

Как передает Politeka.net, уже 5 сентября в Украине ожидается стремительное похолодание. Ночью температура в отдельных регионах упадет до 3 градусов. Несмотря на отсутствие осадков, погода будет не самой комфортной для прогулок.

Так, в западных регионах температура будет сильно отличаться в зависимости от области. В Закарпатской области еще задержится тепло до 20-22 градусов. Во Львовской и Ивано-Франковской областях прогнозируется 16-19 градусов, а ближе к центру температура опустится до 13-17 градусов.

В Центре ожидается 14-18 градусов. При этом в Черкасской области ночью температура стремительно упадет до 3 градусов. Такой же температурный режим ожидается в северных регионах.

На Юге в воскресенье ожидается 18-21 градусов. Дождей не предвидится, поэтому украинцы смогут насладиться воскресной прогулкой.

В восточных областях ожидается 14-18 градусов.

Стоит отметить, что в ближайшее время в Украине будет сохраняться сухая, но прохладная погода. Температура ночью будет падать до 3-5 градусов, в некоторых регионах ожидаются первые заморозки. Впрочем, уже к концу следующей недели погода немного наладится, а температура поднимется до 20-22 градусов.

По прогнозам синоптиков, осень в Украине будет сухой, а аномальных температур в этом году ждать не стоит.

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