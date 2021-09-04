Осінь щосили вступає в свої права, знижуючи температуру по всій території України

Як передає Politeka.net, в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода в суботу, 4 вересня. Згідно з даними синоптиків, по всій території країни буде спостерігатися зниження температури. При цьому в деяких регіонах ще затримається літо з комфортною температурою.

Так, у західних, східних та центральних областях у суботу очікується дощ. Опади прогнозують у всіх областях, крім південних і північних регіонів, а також Тернопільської, Київської та Запорізької областей.

У західних областях очікується 14-18 градусів. Тільки в Закарпатській області, де завжди тепліше, температура прогріється до 20-22 градусів. Такий же температурний режим очікується в центральних регіонах. Найхолодніше буде в Києві, де температура впаде до 15-17 градусів.

На Сході дощитиме і буде холодно. Там стовпчики термометра покажуть 16-19 градусів. Трохи тепліше буде в Запорізькій області, де не буде дощу. Там очікується 20-22 градуси.

На Півдні буде найтепліше. Сонячна погода без опадів стане ще кращою завдяки температурі 22-24 градуси.

Додамо, що найближчим часом Україну атакують морози. На деякі області вже послано попередження про перші нічні заморозки, які очікуються 6-8 вересня.

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