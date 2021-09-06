Російська реп-виконавиця і блогерка Дар'я Зотєєва, яка відома в Мережі під ніком "Інстасамка", оскандалилася в Києві на власному концерті

Так, будучи на сцені, 21-річна Зотєєва раптово перервала виступ і попросила покликати охорону. Під улюлюкання натовпу із залу вивели глядача. Причина незрозуміла, але Інстасамка освистала зовнішній вигляд хлопця в білій панамці. Зірка при цьому не стримувала потік лайки. Радісний натовп, вочевидь, був не проти.

Після того, як глядача вивели, Інстасамка продовжила концерт як ні в чому не бувало.

У Мережі з'явилися кадри інциденту, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"А можна охорону? У мене є одна людина, яка мені не подобається, в залі... Можна його вивести нах*?, - заявила Зотєєва, вказуючи на глядача пальцем. - Ти, в панамці білій, провалюй звідси! Йди або сам, або ми тебе за шкірку звідси виженемо".

Вартість квитка була, до речі, близько п'ятиста гривень.

Відзначимо, Інстасамка відома своєю епатажною поведінкою в Інтернеті, у зв'язку з чим її часто порівнюють з реп-виконавцем Моргенштерном, який також здобув популярність в більшості своїй на скандалах.

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