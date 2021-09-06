Российская рэп-исполнительница и блогерша Дарья Зотеева, которая известна в Сети под ником "Инстасамка", оскандалилась в Киеве на собственном концерте
Так, будучи на сцене, 21-летняя Зотеева внезапно прервала выступление и попросила позвать охрану. Под улюлюкание толпы из зала вывели зрителя. Причина непонятна, но Инстасамка освистала внешний вид парня в белой панамке. Звезда при этом не сдерживала поток брани. Ликующая толпа, по всей видимости была не против.
После того, как зрителя вывели, Инстасамка продолжила концерт как ни в чем не бывало.
В Сети появились кадры инцидента, передает Politeka.net (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
"А можно охрану? У меня есть один человек, который мне не нравится, в зале... Можно его вывести нах*?, - заявила Зотеева, указывая на зрителя пальцем. - Ты, в панамке белой, проваливай отсюда! Уходи либо сам, либо мы тебя за шкирку отсюда выгоним".
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Стоимость билета была, к слову, около пятиста гривен.
Отметим, Инстасамка известна своим эпатажным поведением в Интернете, в связи с чем ее часто сравнивают с рэп-исполнителем Моргенштерном, который также обрел известность в большинстве своем на скандалах.
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