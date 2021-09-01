Российский рэпер Morgenshtern назвал Украину сплошной столицей кайфа и заявил, что обожает ее.
Заявление прозвучало в программе «В гостях у Гордона».
«Это все просто одна сплошная какая-то столица кайфа, реально. Вот честно: в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей», - отметил Morgenshtern.
На вопрос об отношении к Украине исполнитель сказал, что обожает эту страну и уже успел побывать в Одессе, Харькове и Киеве. Был он, как оказалось, и во Львове, но проездом. Рэпер отметил, что украинцы более добрые, душевные, чем жители его страны, а также они менее агрессивны.
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Причину отличий исполнитель усмотрел в том, что с жителями России всегда обращались жестко и это продолжается до сегодняшнего дня. В Украине, по его мнению, подобного нет. Morgenshtern рассказал, что его клип «Новый мерин», сняли именно украинцы.
Отметим, что настоящее имя исполнителя Алишер Валеев. Он появился на свет в России, в городе Уфа. Обрел известность в средине 2018 года. В то время он создавал пародии на различных исполнителей и публиковал получившиеся видео на YouTube. В том же 2018 году появилась его дебютная пластинка – мини-альбом получил название Hate Me. Всего он успел записать уже пять альбомов.
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