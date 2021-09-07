Правоохоронці назвали основну версію загибелі Костянтина Павлова, мера Кривого Рогу, в якості такої вони розглядають самогубство.

Про це повідомив Микола Батюк, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції України.

"Сьогодні розглядають дві основні версії-самогубство, вчинене за мотивами, які можуть бути пов'язані з особистим життям і його перебуванням на посаді мера», - сказав Батюк.

За його словами, правоохоронцям вдалося спростувати версію умисного вбивства, а також можливість Інсценування самогубства. Однак серед не спростованих версій правоохоронець згадав і доведення до самогубства. Батюк повідомив, що за час розслідування смерті колишнього мера допитали 180 осіб, серед яких колеги, родичі та друзі Павлова.

За словами заступника начальника, вже пройшла судово-медична експертиза тіла політика і експертиза рушниці. Правоохоронці встановили, що мер Кривого Рогу помер від вогнепального поранення в груди. Від пострілу постраждали серце, ребра і легені.

Батюк повідомив, що причиною всіх перерахованих поранень став один постріл з рушниці, яка була власністю Павлова. З нього випустили одну кулю калібром 7,5 мм.правоохоронці з'ясували, що постріл стався на близькій відстані від померлого.

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