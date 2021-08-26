Мы надеемся, что все подробности будут учтены.

За месяц до того, как умер мэр Кривого Рога Константин Павлов, над его домом начали летать дроны, а сам политик панически боялся подходить к окнам.

Подробностями поделился Дмитрий Манелюк, адвокат семьи Константина Павлова, - передает «Первый городской».

"Мы надеемся, что все эти подробности будут учтены следствием и надеемся на скорейшее установление истины», – отметил Манелюк.

Манелюк добавил, что Павлов даже своей жене запрещал подходить к окнам и выходить на улицу. Правоохранители почти две недели заняты расследованием смерти Павлова. За это время полицейские не предоставили информации по делу, брифингов также не проводили.

Адвокат Дмитрий Манелюк сообщил, что в своем описании ситуации он опирается на слова супруги умершего мэра. Жена призналась, что Павлов запрещал ей вывешивать стирку, находясь на втором этаже.

Сам мэр незадолго до смерти начал с опаской возвращаться домой. Адвокат рассказал, что семья Павловых получила официальный статус потерпевших по делу, ее члены имеют право ознакомиться с материалами следствия.

Напомним, что погиб Константин Павлов 15 августа. Его тело обнаружили на пороге собственного дома. Охотничий карабин лежал возле умершего. Полиция рассматривает такие версии гибели: неосторожное обращение с карабином, самоубийство, убийство.

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