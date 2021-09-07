Правоохранители назвали основную версию гибели Константина Павлова, мэра Кривого Рога, в качестве таковой они рассматривают самоубийство.

Об этом сообщил Николай Батюк, замначальника Главного следственного управления Нацполиции Украины.

«Сегодня рассматривают две основные версии - самоубийство, совершенное по мотивам, которые могут быть связаны с личной жизнью и его пребыванием на посту мэра», - сказал Батюк.

По его словам, правоохранителям удалось опровергнуть версию умышленного убийства, а также возможность инсценировки самоубийства. Однако среди не опровергнутых версий правоохранитель упомянул и доведение до самоубийства. Батюк сообщил, что за время расследования смерти бывшего мэра допросили 180 человек, среди которых коллеги, родственники и друзья Павлова.

По словам замначальника, уже прошла судебно-медицинская экспертиза тела политика и экспертиза ружья. Правоохранители установили, что мэр Кривого Рога умер от огнестрельного ранения в грудь. От выстрела пострадали сердце, ребра и легкие.

Батюк сообщил, что причиной всех перечисленных ранений стал один выстрел из ружья, которое было собственностью Павлова. Из него выпустили одну пулю калибром 7,5 мм. Правоохранители выяснили, что выстрел произошел на близком расстоянии от умершего.

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