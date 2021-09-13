Після одужання вони зможуть знову поїхати додому.

У 1439 хасидів-паломників, які повернулися з України, виявили коронавірус.

Про це повідомили в МОЗ Ізраїлю, передає NEWSru.

Відомо, що підозрюваними в підробці коронавірусних тестів виявилися 205 осіб. На вихідних коронавірус знайшли у 1700 громадян Ізраїлю, серед тих, хто повернувся з інших країн.

При цьому, 1439 осіб з цього числа приїхали з України, де відзначали Рош ха-Шана. Близько двох тисяч ізраїльтян в даний час проходять ізоляцію в нашій країні. Після повного одужання вони зможуть знову поїхати додому.

Раніше ми повідомляли, що десятки тисяч паломників-хасидів приїхали в Україну. До шостого вересня для паломництва в місті Умань встигли зареєструватися понад 27 тисяч осіб. Хасиди приїхали в Україну не тільки з самого Ізраїлю, а й безлічі інших країн. Рятувальники почали роздавати приїжджим англомовні пам'ятки. Таким чином у Держслужбі вирішили розповісти іноземцям про діючі Правила пожежної безпеки. Рятувальники провели профілактичну роботу з паломниками. Правоохоронці на початку вересня доповіли про 22 повідомлення, які надійшли в поліцію і були пов'язані з приїздом гостей. В Умані збереглася могила Нахмана з Брацлава, лідера брацлавських хасидів.

Нагадаємо, що Умань потопає у смітті після напливу хасидів

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