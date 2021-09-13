У 1439 хасидов-паломников, которые вернулись из Украины, обнаружили коронавирус.
Об этом сообщили в Минздраве Израиля, передает NEWSru.
Известно, что подозреваемыми в подделке коронавирусных тестов оказались 205 человек. На выходных коронавирус нашли у 1700 граждан Израиля, среди тех, кто вернулся из других стран.
При этом, 1439 человек из этого числа приехали из Украины, где отмечали Рош ха-Шана. Около двух тысяч израильтян в настоящее время проходят изоляцию в нашей стране. После полного выздоровления они смогут снова поехать домой.
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Ранее мы сообщали, что десятки тысяч паломников-хасидов приехали в Украину. К шестому сентября для паломничества в городе Умань успели зарегистрироваться более 27 тысяч человек. Хасиды приехали в Украину не только из самого Израиля, но и множества других стран. Спасатели начали раздавать приезжим англоязычные памятки. Таким образом в Госслужбе решили рассказать иностранцам о действующих правилах пожарной безопасности. Спасатели провели профилактическую работу с паломниками. Правоохранители в начале сентября доложили о 22 сообщениях, которые поступили в полицию и были связаны с приездом гостей. В Умани сохранилась могила Нахмана из Брацлава, лидера брацлавских хасидов.
Напомним, что Умань утопает в мусоре после наплыва хасидов
Как сообщала Politeka, хасиды устроили свалку на украинской границе
Также Politeka писала, что хасиды из Харькова учинили погром