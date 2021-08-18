Умань утопает в мусоре после наплыва хасидов
Об этом сообщил журналист и общественник Эдуард Докс, передает "Страна".
Жители жалуются каждый год в период паломничества хасидов, что город после них очень грязный.
Напомним, что за месяц до празднования еврейского Нового года, который в этом году будет отмечаться 6-8 сентября, в Умань начали съезжаться паломники из Израиля.
К могиле духовного лидера хасидов Рабби Нахмана прибыли уже 10 тысяч паломников.
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К слову, на Буковине мужчина из Германии каждый день убирает пляж
Приехав в Украину Вильм Мюллер не смог смириться с мусором на берегу Днепра.
65-летний мужчина на Буковине проездом - он путешественник. Увидев Днестр он решил разбить неподалеку лагерь, но был неприятно удивлен бардаком, который царил на берегу реки.
Вильм уже находится здесь неделю, и каждый день у него начинается с уборки.
По его словам, похожая проблема с мусором есть не только в Украине. Поэтому во все свои путешествия возит специальную палку.
"Я убираю всегда, я делаю это не только здесь. А везде, где останавливаюсь со своей палаткой. Во многих странах грязно и мусорят одинаково", - рассказал мужчина.
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