Каждый год одно и то же

Умань утопает в мусоре после наплыва хасидов

Об этом сообщил журналист и общественник Эдуард Докс, передает "Страна".

Жители жалуются каждый год в период паломничества хасидов, что город после них очень грязный.

Напомним, что за месяц до празднования еврейского Нового года, который в этом году будет отмечаться 6-8 сентября, в Умань начали съезжаться паломники из Израиля.

К могиле духовного лидера хасидов Рабби Нахмана прибыли уже 10 тысяч паломников.

К слову, на Буковине мужчина из Германии каждый день убирает пляж

Приехав в Украину Вильм Мюллер не смог смириться с мусором на берегу Днепра.

65-летний мужчина на Буковине проездом - он путешественник. Увидев Днестр он решил разбить неподалеку лагерь, но был неприятно удивлен бардаком, который царил на берегу реки.

Вильм уже находится здесь неделю, и каждый день у него начинается с уборки.

По его словам, похожая проблема с мусором есть не только в Украине. Поэтому во все свои путешествия возит специальную палку.

"Я убираю всегда, я делаю это не только здесь. А везде, где останавливаюсь со своей палаткой. Во многих странах грязно и мусорят одинаково", - рассказал мужчина.

Напомним, что на украинских пляжах тяжело пройти: кадры "комфортного" отдыха показали в сети

Еще Politeka писала, что в Одессе отдыхающие забросали пляж мусором: "никаких мер к нарушителям не применяют"

Также Politeka сообщала, курорты утопают в мусоре: плачевное видео