Мешканку Бахмута Донецької області підозрюють у держзраді.
Жінка передавала російським загарбникам інформацію про місце перебування Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.
За даними слідства, упродовж травня - червня цього року підозрювана за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств РФ.
Про місце перебування українських військових та їхньої техніки жінка повідомляла окупантам через інтернет-застосунки. Правоохоронці зафіксували 14 фактів передавання даних.
Жінку затримали. Їй обирають запобіжний захід - тримання під вартою.
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