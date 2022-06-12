Мешканку Бахмута Донецької області підозрюють у держзраді.

Жінка передавала російським загарбникам інформацію про місце перебування Збройних сил України. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора в Telegram.

За даними слідства, упродовж травня - червня цього року підозрювана за власним бажанням співпрацювала з представником одного із силових відомств РФ.

Про місце перебування українських військових та їхньої техніки жінка повідомляла окупантам через інтернет-застосунки. Правоохоронці зафіксували 14 фактів передавання даних.

Жінку затримали. Їй обирають запобіжний захід - тримання під вартою.

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