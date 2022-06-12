В селе Лещанцы Тернопольской области нашли тела двух несовершеннолетних девочек.

Как сообщили в ГСЧС Тернопольской области, кроме подростков в машине также находился мужчина – он погиб. Как оказалось, это был отец и две его дочери

Как стало известно, 11 июня около 21:00 часов в селе Лещанцы в результате сильного ливня потоком дождевой воды снесло с дороги легковой автомобиль. В автомобиле находились три человека – взрослый мужчина и две несовершеннолетние девочки.

На место происшествия выехали спасатели. Они обнаружили, что автомобиль, перевернутый на крышу, находится в воде неподалеку от проезжей части дороги, людей в машине не было.

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Во время поисков обнаружили тело водителя 1990 года рождения, а позже нашли и тела девочек 2009 года рождения.

В общей сложности к поискам привлекли более 30 человек совместно с местным населением.

Напомним, руководитель Генштаба ВСУ пустил в ход оружие: министр обороны сделал срочное заявление.

Также Братчук сообщил о трагедии на пляже.