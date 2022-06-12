Жительницу Бахмута Донецкой области подозревают в госизмене.
Женщина передавала российским захватчикам информацию о месте пребывания Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.
По данным следствия, в течение мая - июня этого года подозреваемая по собственному желанию сотрудничала с представителем одного из силовых ведомств РФ.
О месте пребывания украинских военных и их техники женщина сообщала оккупантам через интернет-приложения. Правоохранители зафиксировали 14 фактов передачи данных.
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Женщину задержали. Ей избирают меру пресечения-содержание под стражей.
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