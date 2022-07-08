Як повідомляє Politeka.net з посиланням на правоохоронців Львівської області, сьогодні, 8 липня, близько 7.40, до поліції надійшло повідомлення від рятувальників про те, що у селі Малі Грибовичі Львівського району сталося займання житлового будинку.

«За вказаною адресою негайно прибули слідчо-оперативна група та інші співробітники відділу поліції. Як встановили правоохоронці, коли виникла пожежа, у будинку разом з бабусею перебували 6-річна дівчинка та 4-річний хлопчик», - розповіли у поліції.

На жаль, тіла дітей були виявлені під час локалізації пожежі - через сильне задимлення та полум’я жінка не змогла їх врятувати.

На місці працюють правоохоронці, які встановлюють причини займання та інші обставини трагедії.

Слідчі територіального підрозділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Досудове розслідування триває.

«Вічна пам'ять маленьким Ангеликам. Співчуття рідним», «Жах..вічна пам'ять дітям! Співчуття рідним», «Яка біда», - пишуть у соцмережах українці, коментуючи страшне нещастя.

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