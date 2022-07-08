Маленькие дети погибли в результате пожара в жилом доме вблизи Львова.

Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Львовской области, сегодня, 8 июля, около 7.40, в полицию поступило сообщение от спасателей о том, что в селе Малые Грибовичи Львовского района произошло возгорание жилого дома.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа и другие сотрудники отдела полиции.Как установили правоохранители, когда возник пожар, в доме вместе с бабушкой находились 6-летняя девочка и 4-летний мальчик», - рассказали в полиции.

К сожалению, тела детей были обнаружены во время локализации пожара - из-за сильного задымления и пламени женщина не смогла их спасти.

На месте работают стражи порядка, которые устанавливают причины возгорания и другие обстоятельства трагедии.

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

«Вечная память маленьким Ангелочкам. Соболезнования родным», «Ужас..вечная память детям! Соболезнования родным», «Какая беда», - пишут в соцсетях украинцы, комментируя страшное несчастье.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика и легкового авто.

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