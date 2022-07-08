Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Львовской области, сегодня, 8 июля, около 7.40, в полицию поступило сообщение от спасателей о том, что в селе Малые Грибовичи Львовского района произошло возгорание жилого дома.
По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа и другие сотрудники отдела полиции.Как установили правоохранители, когда возник пожар, в доме вместе с бабушкой находились 6-летняя девочка и 4-летний мальчик», - рассказали в полиции.
К сожалению, тела детей были обнаружены во время локализации пожара - из-за сильного задымления и пламени женщина не смогла их спасти.
На месте работают стражи порядка, которые устанавливают причины возгорания и другие обстоятельства трагедии.
Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."
Неутешительные цифры для Украины: сколько ракет осталось у рф и как долго могут длиться обстрелы
"Звучат, как из сумасшедшего дома": обнародованы сценарии будущего Украины после победы
Российские ракеты, запущенные по Украине, разворачивались и летели обратно: очевидцы сняли видео
"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.
«Вечная память маленьким Ангелочкам. Соболезнования родным», «Ужас..вечная память детям! Соболезнования родным», «Какая беда», - пишут в соцсетях украинцы, комментируя страшное несчастье.
Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика и легкового авто.
Также сообщалось, что из жизни ушел известный украинский музыкант.
Кроме того, Politeka.net писала, что экс-премьер Японии погиб в результате покушения.