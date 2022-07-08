Как сообщает Politeka.net со ссылкой на правоохранителей Львовской области, сегодня, 8 июля, около 7.40, в полицию поступило сообщение от спасателей о том, что в селе Малые Грибовичи Львовского района произошло возгорание жилого дома.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно-оперативная группа и другие сотрудники отдела полиции.Как установили правоохранители, когда возник пожар, в доме вместе с бабушкой находились 6-летняя девочка и 4-летний мальчик», - рассказали в полиции.

К сожалению, тела детей были обнаружены во время локализации пожара - из-за сильного задымления и пламени женщина не смогла их спасти.

На месте работают стражи порядка, которые устанавливают причины возгорания и другие обстоятельства трагедии.

Популярные статьи сейчас

Зеленский впервые заговорил о болезни путина и чего нужно на самом деле бояться: "Есть большая..."

Неутешительные цифры для Украины: сколько ракет осталось у рф и как долго могут длиться обстрелы

"Звучат, как из сумасшедшего дома": обнародованы сценарии будущего Украины после победы

Российские ракеты, запущенные по Украине, разворачивались и летели обратно: очевидцы сняли видео

"Ситуация очень плохая": мэр многотысячного города призвал украинцев уезжать
Показать еще

Следователи территориального подразделения полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности) Уголовного кодекса. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет. Досудебное расследование продолжается.

«Вечная память маленьким Ангелочкам. Соболезнования родным», «Ужас..вечная память детям! Соболезнования родным», «Какая беда», - пишут в соцсетях украинцы, комментируя страшное несчастье.

Напомним, во Львовской области произошло смертельное ДТП с участием военного грузовика и легкового авто.

Также сообщалось, что из жизни ушел известный украинский музыкант.

Кроме того, Politeka.net писала, что экс-премьер Японии погиб в результате покушения.