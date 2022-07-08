Як повідомляють місцеві ЗМІ, напад стався під час виступу перед передвиборчою кампанією кандидата від Ліберально-демократичної партії цього ранку в місті Нара.
За повідомленнями очевидців, пролунали постріли і 67-річний Абе впав. За деякими даними, Сіндзо Абе не подавав ознак життя.
Як розповідають очевидці, Сіндзо Абе поранений у груди.
Поліція вже встановила особу одного чоловіка, який може бути причетний до замаху. Він затриманий.
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У Мережі також поширюється відео, на якому можна побачити момент пострілу.
Абе був прем'єром Японії найдовше попередників. Він обіймав посаду з 2006 по 2007 та з 2012 по 2020 роки.
ОНОВЛЕНО
Екс-прем'єр Японії Сіндзо Абе знаходиться «у стані зупинки серця та легень», повідомили у префектурі Нара.
Підозрюваного у нападі затримано, опору він не чинив, повідомляють місцеві ЗМІ. Його особу встановлено - це 40-річний Тецуя Ямагамі, житель міста Нара, де виступав екс-прем'єр.
Пізніше стало відомо, що Сіндзо Абе помер.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у росії злякалися "реваншистських устремлінь" Японії.