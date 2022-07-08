Як повідомляє Sky News, поки що мало що відомо про ймовірного вбивцю Абе, Тецуе Ямагамі. Так, з'ясувалося, що йому 41 рік і у 2000-х роках він три роки служив у Морських силах самооборони.
Під час обшуку в його будинку було виявлено вибухівку. Пістолет, виявлений на місці смертельного нападу, був саморобним.
Поліція повідомляє, що підозрюваний розповів слідчим, що приховав образу на Абе і стріляв на поразку.
На кадрах з місця подій видно, як Абе наближається до людей та вітає їх перед своїм виступом.
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Через кілька секунд з-за банеру на задньому плані з'являється людина, яка й стріляє.
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Тим часом японські ЗМІ повідомляють, що тіло Сіндзо Абе доставлять додому, Токіо, вже цієї суботи. Країна приголомшена вбивством, люди несуть на місце трагедії квіти.
Сіндзо Абе помер 8 липня внаслідок замаху, скоєного під час його виступу у місті Нара. Колишньому прем'єр-міністру Японії було 67 років.
Президент України Володимир Зеленський так відреагував на вбивство колишнього прем'єра Японії: «Жахлива новина про жорстоке вбивство колишнього прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. Висловлюю свої глибокі співчуття його сім'ї та народу Японії у цей важкий час. Такий жахливий акт насильства немає виправдання».
Нагадаємо, раніше з'явилися кадри з місця замаху.