Как сообщает Sky News, пока мало что известно о предполагаемом убийце Абэ, Тэцуе Ямагами. Так, выяснилось, что ему 41 год и в 2000-х годах он три года служил в Морских силах самообороны.
Во время обыска в его доме была обнаружена взрывчатка. Пистолет, обнаруженный на месте смертельного нападения, был самодельным.
Полиция сообщает, что подозреваемый рассказал следователям, что затаил обиду на Абэ и стрелял на поражение.
На кадрах с места событий видно, как Абэ приближается к людям и приветствует их перед своим выступлением.
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Через несколько секунд из-за баннера на заднем плане появляется человек, который и совершает стрельбу.
Тем временем японские СМИ сообщают, что тело Синдзо Абэ доставят домой, в Токио, уже в эту субботу. Страна потрясена убийством, люди несут на место трагедии цветы.
Синдзо Абэ скончался 8 июля в результате покушения, совершенного во время его выступления в городе Нара. Бывшему премьер-министру Японии было 67 лет.
Президент Украины Владимир Зеленский так отреагировал на убийство бывшего премьера Японии: «Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это тяжелое время. Такой ужасный акт насилия не имеет оправдания».
Напомним, ранее появились кадры с места покушения.