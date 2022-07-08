Как сообщает Sky News, пока мало что известно о предполагаемом убийце Абэ, Тэцуе Ямагами. Так, выяснилось, что ему 41 год и в 2000-х годах он три года служил в Морских силах самообороны.

Во время обыска в его доме была обнаружена взрывчатка. Пистолет, обнаруженный на месте смертельного нападения, был самодельным.

Полиция сообщает, что подозреваемый рассказал следователям, что затаил обиду на Абэ и стрелял на поражение.

На кадрах с места событий видно, как Абэ приближается к людям и приветствует их перед своим выступлением.

Через несколько секунд из-за баннера на заднем плане появляется человек, который и совершает стрельбу.

Ex Prime minister of JAPAN Shinjo Abe shot from behind by person with shotgun

Shinzo Abe pic.twitter.com/zRmgkLU3xR — Naina Yadav (@NAINAYADAV_06) July 8, 2022

Тем временем японские СМИ сообщают, что тело Синдзо Абэ доставят домой, в Токио, уже в эту субботу. Страна потрясена убийством, люди несут на место трагедии цветы.

Синдзо Абэ скончался 8 июля в результате покушения, совершенного во время его выступления в городе Нара. Бывшему премьер-министру Японии было 67 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский так отреагировал на убийство бывшего премьера Японии: «Ужасная новость о жестоком убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Выражаю свои глубокие соболезнования его семье и народу Японии в это тяжелое время. Такой ужасный акт насилия не имеет оправдания».

Напомним, ранее появились кадры с места покушения.