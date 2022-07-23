Генсек ООН Антоніу Гутерріш засудив обстріл одеського порту, але так і не назвав винного.

Про це повідомляє сайт ООН.

"Генеральний секретар беззаперечно засуджує повідомлення про удари, завдані сьогодні по українському порту Одеси. Учора всі сторони взяли на себе чіткі зобов'язання на світовій арені щодо забезпечення безпечного руху українського зерна та супутніх товарів на світові ринки. Ці продукти вкрай необхідні для подолання глобальної продовольчої кризи та полегшення страждань мільйонів людей, які потребують допомоги у всьому світі", - йдеться у повідомленні прес-секретаря генсека ООН.

У мережі активні користувачі закликали Гутерріша припинити робити порожні заяви та звернути увагу на марність роботи ООН.

"ООН не змогла запобігти війні.

ООН не змогла зупинити війну.

ООН не змогла запобігти і зупинити військові злочини та геноцид.

ООН не змогла забезпечити навіть експорт зерна і була принижена Росією. Навіщо нам потрібна ООН?"

"О ні, хто міг це зробити? Це була Туреччина чи Україна? Це не може бути Росія, чи не так? Чи може?"

У будь-якому випадку, давайте ввічливо нагадаємо всім сторонам про їхні зобов'язання, щоб нікого особливо не дратувати. Ах, краса сучасної дипломатії!

"Чи можете ви підтвердити, хто взагалі несе відповідальність за удар? Ходять чутки, що це прибульці з планети Зог?"

"Будь ласка, замініть Росію як постійного члена РБ ООН на Україну, яка також належала Радянському Союзу, колишній країні, згаданій у статуті ООН, і має законні претензії на цей постійний статус? Росія не зацікавлена ​​ні в безпеці, ні в ООН."

Нагадаємо, Олена Зеленська спробувала пояснити дії окупантів в Україні.

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Крім того, Politeka.net писала, що окупанти вводять резервні підрозділи.