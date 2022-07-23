Генсек ООН Антониу Гутерриш осудил обстрел одесского порта, но так и не назвал виновного.

Об этом сообщает сайт ООН.

"Генеральный секретарь беспрекословно осуждает сообщения об ударах, нанесенных сегодня по украинскому порту Одессы. Вчера все стороны взяли на себя четкие обязательства на мировой арене по обеспечению безопасного движения украинского зерна и сопутствующих товаров на мировые рынки. Эти продукты крайне необходимы для преодоления глобальной продовольственной кризиса и облегчения страданий миллионов людей, нуждающихся в помощи по всему миру", - говорится в сообщении пресс-секретаря генсека ООН.

В сети активные пользователи призвали Гутерриша прекратить делать пустые заявления и обратить внимание на бесполезность работы ООН.

"ООН не смогла предотвратить войну.

ООН не смогла остановить войну.

ООН не смогла предотвратить и остановить военные преступления и геноцид.

ООН не смогла обеспечить даже экспорт зерна и была унижена Россией. Зачем нам нужна ООН?"

"О нет, кто мог это сделать? Это была Турция или Украина? Это не может быть Россия, верно? Или может?

В любом случае, давайте вежливо напомним всем сторонам об их обязательствах, чтобы никого особо не раздражать. Ах, красота современной дипломатии!"

"Можете ли вы подтвердить, кто вообще несет ответственность за удар? Ходят слухи, что это пришельцы с планеты Зог?"

"Пожалуйста, замените Россию как постоянного члена СБ ООН на Украину, которая также принадлежала Советскому Союзу, бывшей стране, упомянутой в уставе ООН, и также имеет законные претензии на этот постоянный статус? Россия не заинтересована ни в безопасности, ни в ООН"

Напомним, Елена Зеленская попыталась объяснить действия оккупантов в Украине.

Также сообщалось, как HIMARS изменили правила игры на фронте.

Кроме того, Politeka.net писала, что оккупанты вводят резервные подразделения.