В Instagram дружина президента розмістила своє фото з обкладинки іспанського видання El País та розповіла про один із фрагментів інтерв'ю для цієї газети. Варто відзначити, що за кілька днів до цієї розмови стався ракетний удар по торговельному центру в Кременчуку.

"Не впевнена, що хтось у світі може дати об’єктивну відповідь на таке питання. Бо ж як пояснити, що хтось віддає наказ влучити в будівлю, куди тисяча людей просто прийшла по покупки? Як пояснити, що хтось натискає кнопку, знаючи, скільки там мам із дітьми?", — міркує перша леді.

По-перше, Зеленська відповіла, що це не війна, аргументована політикою.

"В усіх «причинах», як-от вигадана «денацифікація», – нуль сенсу. Нас просто хочуть знищити як народ. Росіянам не подобається власне факт нашого існування, наша любов до свободи, наш опір. Вони хотіли б, щоб ми були їхніми підданими. Ми ж хочемо мати майбутнє, у якому зможемо існувати як нація та бути вільними", — переконана дружина президента.

Вона також наголосила, що це відкритий терор, який росіяни влаштовують, щоб ніхто й ніде не почувався в безпеці.

"Сіють страх, щоб ми не сміли підняти голови. Але росіяни отримують зворотну реакцію: ми об’єднуємося й попри все чинимо опір та боремося за наше життя", — резюмувала Зеленська.

Нагадаємо, Олена Зеленська взялася захищати російськомовних в Україні.

Як повідомляла Politeka, дівчинка, яка загинула у Вінниці, була героїнею відео із Зеленською.

Також Politeka писала, що Олена Зеленська стривожила заявою про стан президента.