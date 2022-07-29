Кремль скоротив кількість офіційних даних, які він випускає після вторгнення у спробі приховати наслідки.

Економіка російської федерації катастрофічно страждає через повномасштабну війну в Україні, але російський диктатор володимир путін намагається приховати реальну ситуацію. Про це повідомляє видання The Telegraph і наводить приклади.

Аналітики США з Єльського університету заявляють, що після п'яти місяців війни імпорт росії обвалився зі втратою компаній, на частку яких припадало близько 40% ВВП.

"Тиск підштовхує путіна до нестійких, радикальних фіскальних і монетарних інтервенцій. Кремлівські фінанси перебувають у набагато важчому становищі, ніж прийнято вважати. Економіка росії покалічена санкціями", - йдеться у звіті Єльського інституту.

Дослідження спростовує твердження путінської пропаганди про те, що Захід, де багато країн борються з зростаючою інфляцією, викликаною війною, нібито програє росії в битві за економічне виснаження, розв'язане безпрецедентними санкціями.

Реальний економічний збиток росії набагато більше, ніж очікували. Кремль скоротив кількість офіційних даних, які він випускає після вторгнення у спробі приховати наслідки. З них вибірково відкидають несприятливі показники, а публікують лише зростання.

При цьому відхід з країни понад 1 тис. компаній призвів до скорочення доходів та інвестицій на суму, що перевищує $600 млрд.

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