Экономика российской федерации катастрофически страдает из-за полномасштабной войны в Украине, но российский диктатор владимир путин пытается скрыть реальную ситуацию. Об этом сообщает издание The Telegraph и приводит примеры.

санкции, россия, биржа

Аналитики США из Йельского университета заявляют, что после пяти месяцев войны импорт россии обвалился с потерей компаний, на долю которых приходилось около 40% ВВП.

"Давление подталкивает путина к неустойчивым, радикальным фискальным и монетарным интервенциям. Кремлевские финансы находятся в гораздо более тяжелом положении, чем принято считать. Экономика рф искалечена санкциями", – говорится в отчете Йельского института.

Исследование опровергает утверждения путинской пропаганды о том, что Запад, где многие страны борются с растущей инфляцией, вызванной войной, якобы проигрывает россии в битве за экономическое истощение, развязанной беспрецедентными санкциями.

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Кремль, Москва, Красная площадь

Реальный экономический ущерб рф гораздо больше, чем ожидали. Кремль сократил количество официальных данных, которые он выпускает после вторжения в попытке скрыть последствия. Из них выборочно отбрасывают неблагоприятные показатели, а публикуют только рост.

При этом уход из страны более 1 тыс. компаний привел к сокращению доходов и инвестиций на сумму превышающую $600 млрд.

Напомним, защитники уничтожили важный железнодорожный узел, предатели напуганы.

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