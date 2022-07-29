Збройні сили України завдадуть удару Кримським мостом, як тільки з'явиться така можливість і буде поставлене відповідне завдання. Про це розповів секретар Ради національної оборони та безпеки Олексій Данилов у ефірі NTA.

За його словами, удар по цьому об'єкту залежатиме від того, коли на озброєння ЗСУ надійде необхідне озброєння від міжнародних партнерів.

"У разі потреби - це рішення приймають військові. Що стосується Керченського мосту або іншої інфраструктури, повірте, все перебуває під пильним контролем. Як тільки буде необхідність, можливість, здатність і завдання - все буде зроблено. І не тільки по цьому об'єкту", - заявив Данилов.

Зазначимо, що раніше стало відомо про удари ЗСУ по Антонівському мосту у Херсоні. Ця транспортна артерія служила окупантам для перекидання в окуповане місто техніки та боєприпасів. Українські військові виконали "ювелірну" роботу, міст вивели з ладу, тепер він став пішохідним.

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