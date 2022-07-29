Президент росії володимир путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників Bayraktar в рф.

Управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливого співробітництва з росією щодо спільного виробництва безпілотників. Про це заявив голова місцевого оборонпрому Ісмаїл Демір, передає Hurriyet Ankara.

"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав він.

Водночас, за його словами, такий процес "формується у рамках політики Турецької Республіки". Що ж, схоже на володимира путіна вказали напрям російського корабля.

Крім того, раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників до росії. За його словами, причина – підтримка української боротьби за незалежність.

Як повідомлялося, президент росії володимир путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників Bayraktar в рф.

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