Управління оборонної промисловості Туреччини не розглядає питання можливого співробітництва з росією щодо спільного виробництва безпілотників. Про це заявив голова місцевого оборонпрому Ісмаїл Демір, передає Hurriyet Ankara.
"Не можу сказати, що це можливо. Немає нічого, що потрапило б до нашого порядку денного і почало працювати", - сказав він.
Водночас, за його словами, такий процес "формується у рамках політики Турецької Республіки". Що ж, схоже на володимира путіна вказали напрям російського корабля.
Крім того, раніше виконавчий директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявив, що ніколи не дозволить продаж безпілотників до росії. За його словами, причина – підтримка української боротьби за незалежність.
"Евакуюйтеся": мешканців однієї з областей вмовляють виїжджати, поки не пізно
"Відчинив двері, побачив у себе вдома бурятку": росіяни поселяються до квартир українців, які виїхали з окупації
Удар по бараку із захисниками "Азовсталі", розкрито справжні мотиви окупантів: "Згоріли в ліжках"
Мобілізація в Україні, прийнято нове правило: кому вже не прийде повістка
Удар по Миколаєву, окупанти обстріляли зупинку: "12 людей лежить на землі"
Як повідомлялося, президент росії володимир путін на зустрічі з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом запропонував налагодити виробництво ударних безпілотників Bayraktar в рф.
Нагадаємо, захисники знищили важливий залізничний вузол, зрадники налякані.
Як повідомляла Politeka, Данилов розповів, хто прийматиме рішення про атаку.
Також Politeka писала, де бої точаться прямо зараз і що відбувається на лінії фронту.