Президент россии владимир путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в рф.

Управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с россией по совместному производству беспилотников. Об этом заявил глава местного оборонпрома Исмаил Демир, передает Hurriyet Ankara.

"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал он.

В то же время, по его словам, такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Что ж, похоже владимиру путину указали направление русского корабля.

Кроме того, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар ​​заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников в россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.

Как сообщалось, президент россии владимир путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в рф.

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