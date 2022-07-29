Управление оборонной промышленности Турции не рассматривает вопрос возможного сотрудничества с россией по совместному производству беспилотников. Об этом заявил глава местного оборонпрома Исмаил Демир, передает Hurriyet Ankara.
"Не могу сказать, что это возможно. Нет ничего, что попало бы в нашу повестку дня и начало работать", - сказал он.
В то же время, по его словам, такой процесс "формируется в рамках политики Турецкой Республики". Что ж, похоже владимиру путину указали направление русского корабля.
Кроме того, ранее исполнительный директор Baykar Makina Халюк Байрактар заявил, что никогда не разрешит продажу беспилотников в россию. По его словам, причина - поддержка украинской борьбы за независимость.
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Как сообщалось, президент россии владимир путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил наладить производство ударных беспилотников Bayraktar в рф.
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