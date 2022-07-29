Після майже повного захоплення Луганської області російська армія перейшла на обстріл населених пунктів Донецької області.

Російські окупаційні війська випустили ракети по житловому сектору у Краматорську Донецької області

Атака сталася у п'ятницю, 29 липня. Наслідки ракетного удару показав голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, внаслідок обстрілу два приватні будинки знищено повністю, ще 21 — пошкоджено. Кириленко додав, що ці цифри можуть змінитись.

Глава ОВА вкотре закликав місцевих жителів не залишатися на Донеччині, якнайшвидше евакуюватися.

Зазначимо, що після майже повного захоплення Луганської області російська армія перейшла на обстріл населених пунктів Донецької області. Окупанти систематично обстрілюють Слов'янськ, Краматорськ та інші міста регіону.

Нагадаємо, у ЗСУ виникли непередбачувані складнощі на Херсонському напрямку.

Також повідомлялося, що окупанти готуються до штурму одразу двох міст.

Крім того Politeka.net писала, що в окупованому Донецьку горить нафтобаза.