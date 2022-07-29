Російські окупаційні війська випустили ракети по житловому сектору у Краматорську Донецької області
Атака сталася у п'ятницю, 29 липня. Наслідки ракетного удару
За його словами, внаслідок обстрілу два приватні будинки знищено повністю, ще 21 — пошкоджено. Кириленко додав, що ці цифри можуть змінитись.
Глава ОВА вкотре закликав місцевих жителів не залишатися на Донеччині, якнайшвидше евакуюватися.
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Зазначимо, що після майже повного захоплення Луганської області російська армія перейшла на обстріл населених пунктів Донецької області. Окупанти систематично обстрілюють Слов'янськ, Краматорськ та інші міста регіону.
Нагадаємо, у ЗСУ виникли непередбачувані складнощі на Херсонському напрямку.
Також повідомлялося, що окупанти готуються до штурму одразу двох міст.
Крім того Politeka.net писала, що в окупованому Донецьку горить нафтобаза.