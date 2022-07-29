После почти полного захвата Луганской области российская армия перешла на обстрелы населенных пунктов Донецкой области.

Российские оккупационные войска выпустили ракеты по жилому сектору в Краматорске Донецкой области

Атака случилась в пятницу, 29 июля. Последствия ракетного удара показал глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram.

По его словам, в результате обстрела два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Кириленко добавил, что эти цифры могут измениться.

Глава ОВА в очередной раз призвал местных жителей не оставаться в Донецкой области, как можно быстрее эвакуироваться.

Отметим, что после почти полного захвата Луганской области российская армия перешла на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.

Напомним, у ВСУ возникли непредсказуемые сложности на Херсонском направлении.

Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.

Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.