Российские оккупационные войска выпустили ракеты по жилому сектору в Краматорске Донецкой области
Атака случилась в пятницу, 29 июля. Последствия ракетного удара
По его словам, в результате обстрела два частных дома уничтожены полностью, еще 21 — повреждены. Кириленко добавил, что эти цифры могут измениться.
Глава ОВА в очередной раз призвал местных жителей не оставаться в Донецкой области, как можно быстрее эвакуироваться.
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Отметим, что после почти полного захвата Луганской области российская армия перешла на обстрелы населенных пунктов Донецкой области. Оккупанты систематически обстреливают Славянск, Краматорск и другие города региона.
Напомним, у ВСУ возникли непредсказуемые сложности на Херсонском направлении.
Также сообщалось, что оккупанты готовятся к штурму сразу двух городов.
Кроме того, Politeka.net писала, что в оккупированном Донецке горит нефтебаза.