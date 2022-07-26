Оккупанты на Херсонском направлении перебросили в район Высокополья авиацию и артиллерию.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире Фейгин Live заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"На Высокополье наши немножко не то сделали с моей точки зрения... И если не совсем упустили возможность, то существенно усложнили себе жизнь. Россияне перебросили туда артиллерию и авиацию, нанесли авиаудары, артиллерийские удары по нашей наступающей пехоте и там обстановка выровнялась", - сообщил Арестович.

Добавим, в свою очередь эксперт по нацберзопасности Иван Варченко предположил, что р оссийские захватчики могут покинуть Херсон малыми группами.

Он напомнил, что возможности спокойно передвигаться по Антоновскому мосту у россиян уже нет.

"Поэтому я понимаю, что это может быть хорошая и успешная украинская операция с тем, что мы захватим сейчас достаточное количество военнопленных, у которых нет возможности просто физической уйти с украинской земли», - заявил Варченко, предположив, что оккупанты уже сейчас думают, как маленькими группировками пробовать выходить на левый берег Днепра.

Таким образом, отметил эксперт, оккупанты хотят обеспечить себе еще какое-то выживание в течение непродолжительного времени.

Ранее стало известно, что ВСУ взяли под огневой контроль важные для россиян транспортные пути в Херсонской области.

Об этом в эфире единого телемарафона заявила спикер оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

«Сейчас ВСУ контролируют те транспортные пути, которые для россиян очень важны. В связи с этим они не могут свободно передвигаться, маневрировать, создавать новые ударные группы», - сообщила Гуменюк.

Напомним, оккупанты готовятся к наступлению сразу на два города.

Также сообщалось, почему матери россиян не хотят забирать сыновей, ни из морга, ни из плена.

Кроме того, Politeka.net писала, что британская разведка узнала новые проблемы оккупантов.