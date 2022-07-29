Пропагандисти країни-агресора давно знали, що у Оленівці готується теракт проти захисників "Азовсталі".

На це звернув увагу журналіст Денис Казанський, опублікувавши доказ у телеграмі.

"Російський зливний бачок "Незигар" ще 5 червня анонсував удар по табору військовополонених Оленівці. Отже, вбивство полонених запланували ще два місяці тому. Холоднокровно спланували і просто чекали на момент.

Таке звичайно не прощається, не забувається і не минає. Росія дорого розплачуватиметься за цю масову кару", - заявив Казанський.

Нагадаємо, росія вбила 40 полонених у Оленівці Донецької області, закамуфлювавши це під "удар ЗСУ".

Після цього було розкрито справжні мотиви окупантів у злочині в Оленівці.

Крім того, місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненими.