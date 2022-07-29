Збройні Сили України не завдавали ракетних і артилерійських ударів в районі Оленівки Донецької області.

Про це, як пише Politeka.net, йдеться в офіційній заяві Генштаба ЗСУ.

«Збройні сили російської федерації здійснили прицільний навмисний артилерійський обстріл виправної установи в населеному пункті Оленівка, Донецької області, де утримувалися зокрема і українські полонені.

Російські окупанти, таким чином, переслідували свої злочинні цілі - звинуватити Україну у скоєнні "воєнних злочинів", а також приховати тортури над полоненими і розстріли, які здійснили там за наказами окупаційної адміністрації та командування зс рф на тимчасово окупованій території Донецької області», - повідомили у Генштабі.

Також підкреслюється, що Збройні Сили України в повному обсязі неухильно дотримуються принципів та виконують норми міжнародного гуманітарного права, ніколи не вели та не ведуть обстріл цивільної інфраструктури, тим більше місць, де ймовірно утримують військовополонених побратимів.

«Російський ворог продовжує свої пропагандистські методи ведення інформаційної війни з метою звинувачення Збройних Сил України в обстрілах цивільної інфраструктури та населення, приховуючи цим власні підступні дії. Відтак, такі заяви про нібито обстріли цивільної інфраструктури та населення з боку Збройних Сил України є відвертою брехнею та провокацією, відповідальність за яку несе росія - країна-агресор, окупант і спонсор тероризму», - підкреслили в Генштабі.

Тим часом в Офісі президента вбивство українських військовополонених, серед яких були захисники «Азовсталі», назвали цинічним і продуманим.

Так, радник голови ОП Михайло Подоляк заявив, що те, що відбулося в Оленівці – це «ще одна вкрай цинічна провокація російських окупаційних військ із початку війни».

«Масштабність та швидкість інформаційної кампанії з боку російських пропагандистів вказують на те, що це була саме спланована та організована акція. Ми знаємо, що частину полонених захисників перевели в барак, в який відбулося влучання, за декілька днів до злочину. Класична, цинічна та дуже продумана false flag operation», - підкреслив Подоляк.

За його словами, мета «оленівського злочину» — «приховати зростаючі свідчення про масштаби російських військових злочинів та тортур, зірвати домовленості щодо обмінів, дискредитувати Збройні сили України та (в даному випадку) конкретні моделі іноземної реактивної зброї, яка наводить жах на російських окупантів».

Також Подоляк пояснив, що «російські істеричні заяви» направлені на створення резонансу в Україні та налаштуваня населення різних країн проти наших Збройних сил. Крім того, представник ОП попередив, що подібна провокація зі сторони окупантів, на жаль, не остання.

«Очевидно, що по мірі насуваючихся тактичних поразок, Росія буде вдаватися до нових людожерських провокацій аби промоутувати їх на глобальні ринки. Вимагаємо також негайної та жорсткої реакції ООН та інших міжнародних організацій — Росію треба виключити з будь-яких міжнародних інституцій», - закликав Михайло Подоляк.

Додамо, що за даними розвідки, окупанти буквально спепелили барак, в якому були саме "Азовці".

«Це був барак, у якому були бійці "Азова", їх перевели до нього за кілька днів до обстрілу, ми ще не могли зрозуміти, чому", - повідомили виданню «Українська правда» джерела в українській розвідці.

Наразі російські пропагандисти повідомляють про загибель більше 50 військовополонених и більше сотні поранених.

На опублікованих в Мережі кадрах видно, що в момент удару багато полонених знаходилис на своїх ліжках.

В Азові вже оголосили полювання на тих, хто причетний до цього масового вбивства.

Нагадаємо, мешканців Донецької області закликали евакуюватися доки не стало пізно.

Також повідомлялось після якої дати мирні переговори з росією можуть стати неможливими.

Крім того, Politeka.net писала, що росія перекидає свої війська у "стратегічну пастку".