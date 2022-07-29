Пропагандисты страны-агрессора давно знали, что в Еленовке готовится теракт против защитников "Азовстали".

На это обратил внимание журналист Денис Казанский, опубликовав доказательство у себя в телеграме.

"Российский сливной бачок "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных Еленовке. Значит, убийство пленных запланировали еще два месяца назад. Хладнокровно спланировали и просто ждали момента.

Такое конечно не прощается, не забывается и не проходит. Россия будет дорого расплачиваться за эту массовую казнь", - заявил Казанский.

Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.

Кроме того, местному сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.