Пропагандисты страны-агрессора давно знали, что в Еленовке готовится теракт против защитников "Азовстали".
На это обратил внимание журналист Денис Казанский, опубликовав доказательство у себя в телеграме.
"Российский сливной бачок "Незыгарь" еще 5 июня анонсировал удар по лагерю военнопленных Еленовке. Значит, убийство пленных запланировали еще два месяца назад. Хладнокровно спланировали и просто ждали момента.
Такое конечно не прощается, не забывается и не проходит. Россия будет дорого расплачиваться за эту массовую казнь", - заявил Казанский.
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Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".
После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.
Кроме того, местному сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.