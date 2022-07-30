Російські окупанти знову вели штурмові дії аж на чотирьох напрямках.

Про це повідомляється у зведенні Генштабу ЗСУ станом на ранок 30 липня.

На Слов’янському напрямку противник вів штурмові дії в районах Бражівки та Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався вести штурмові дії в районах Вершини і Травневого. Наразі біля Семигір’я, Зайцевого та Вершини тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку окупанти також спробували піти на штурм в районах Пісків та Авдіївки, успіху не мали. Біля Красногорівки бойові дії тривають. На Новопавлівському напрямку противник також невдало вів штурмові дії в районі Мар’їнки, успіху не мав, відійшов. Поблизу Павлівки продовжуються бої.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій та недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Загалом бойовий, чисельний склад та характер дій угруповання противника залишається без суттєвих змін. Окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по військових і цивільних об’єктах на території України.

Нагадаємо, росія вбила 40 полонених у Оленівці Донецької області, закамуфлювавши це під "удар ЗСУ".

Після цього було розкрито справжні мотиви окупантів у злочині в Оленівці.

Крім того, місцеві здали, хто та як розстріляв колонію з українськими полоненими.