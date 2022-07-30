Об этом сообщается в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на утро 30 июля.

На Славянском направлении противник вел штурмовые действия в районах Браживки и Дмитровки, успеха не имел, отошел. На Бахмутском направлении враг безуспешно пытался вести штурмовые действия в районах Вершины и Майского. Сейчас у Семигорья, Зайцева и Вершины продолжаются боевые действия.

На Авдеевском направлении оккупанты также попытались пойти на штурм в районах Песков и Авдеевки, успеха не имели. Возле Красногоровки боевые действия продолжаются. На Новопавловском направлении противник также неудачно вел штурмовые действия в районе Марьинки, успеха не имел, отошел. Вблизи Павловки продолжаются бои.

На Южнобужском направлении основные усилия противник сосредотачивает на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск. Поддерживает высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

В общем, боевой, численный состав и характер действий группировки противника остаются без существенных изменений. Оккупанты продолжают наносить авиационные и ракетные удары по военным и гражданским объектам на территории Украины.

Напомним, россия убила 40 пленных в Еленовке Донецкой области, закамуфлировав это под "удар ВСУ".

После этого были раскрыты настоящие мотивы оккупантов в преступлении в Оленовке.

Кроме того, местные сдали, кто и как расстрелял колонию с украинскими пленными.