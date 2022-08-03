Суд у місті Петропавловську, адміністративному центрі Північно-Казахстанської області, засудив двох мешканців до п'яти років позбавлення волі за ймовірні заклики до сепаратизму у відеочаті.

Як передає "Радіо Свобода" , за даними прес-служби Петропавлівського міського суду, йдеться про випадок, який стався 11 грудня 2021 року.

У повідомленні суду йдеться, що подружжя П. в бесіді в додатку Chatroulette «відкрито висловлювало іншу особу, яка не є прихильником приєднання Північно-Казахстанської області Республіки Казахстан до рф, соціально небезпечні висловлювання, що тягнуть за собою політичні та соціальні ризики в частині збереження унітарності Республіки Казахстан.

Підсудні висунуте ним звинувачення відкинули і просили суд їх виправдати.

За даними суду, до справи було долучено відео, «на яких зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення», за ними було проведено комплексну судову психолого-філологічну експертизу.

Нагадаємо, на Луганщині почали падати пошкоджені росіянами багатоповерхівки.

Також повідомлялося, що окупанти почали рідше використовувати авіацію.

Крім того, Politeka.net писала про нові функції у додатку "Повітряна тривога".