Суд у місті Петропавловську, адміністративному центрі Північно-Казахстанської області, засудив двох мешканців до п'яти років позбавлення волі за ймовірні заклики до сепаратизму у відеочаті.
Як передає "Радіо Свобода" , за даними прес-служби Петропавлівського міського суду, йдеться про випадок, який стався 11 грудня 2021 року.
У повідомленні суду йдеться, що подружжя П. в бесіді в додатку Chatroulette «відкрито висловлювало іншу особу, яка не є прихильником приєднання Північно-Казахстанської області Республіки Казахстан до рф, соціально небезпечні висловлювання, що тягнуть за собою політичні та соціальні ризики в частині збереження унітарності Республіки Казахстан.
Підсудні висунуте ним звинувачення відкинули і просили суд їх виправдати.
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За даними суду, до справи було долучено відео, «на яких зафіксовано обставини вчинення кримінального правопорушення», за ними було проведено комплексну судову психолого-філологічну експертизу.
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