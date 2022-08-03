Багатоповерхівка обрушилася посеред дня на очах у очевидців, кадри: "Там дуже небезпечно"

На цьому, як пише Politeka.net, наголошує голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, аварійні багатоповерхівки вже падають в Сєвєродонецьку.

«Ті, хто залишився, живуть у вцілілих квартирах, дехто – в під’їздах та підвалах. Але там вкрай небезпечно. Якщо багатоповерхівка зазнала пошкоджень, вона у будь-яку мить може впасти. Як от нещодавно це сталося із будинком по вулиці Партизанська в Сєвєродонецьку. Аварійна будівля впала посеред дня. Поряд проходили люди. Чи знаходився хтось усередині – достеменно невідомо», - розповів Гайдай, додавши, що в той час, поки росіяни продовжують знімати пропагандистські сюжети про «щасливе життя» жителів Луганщини, люди гинуть під уламками необстежених багатоповерхівок.

Тим часом на лінії фронту росіяни продовжують обстрілювати населені пункти, які тримають оборону. Основні зусилля, за словами Гайдая, росіяни зосереджують на Бахмутському напрямку.

Також він повідомив, що окупанти, які не в змозі подолати оборонні укріплення українських бійців, все частіше застосовують авіацію.

«Росіяни хочуть скувати дії ЗСУ, аби не допустити їх перекидання на інші загрозливі напрямки. Тому проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін», - розповів Гайдай.

Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які на зазначених ділянках вимушені були відійти.

Нагадаємо, окупанти рідше використовують авіацію.

Також повідомлялось, що окупанти випадково підірвали власний потяг.

Крім того, Politeka.net писала, что ворог змінив тактику на Херсонщині.