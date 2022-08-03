Суд в городе Петропавловске, административном центре Северо-Казахстанской области, приговорил двух жителей к пяти годам лишения свободы за предполагаемые призывы к сепаратизму в видеочате.
Как передает "Радио Свобода", по данным пресс-службы Петропавловского городского суда, речь идет о случае, произошедшем 11 декабря 2021 года.
В сообщении суда говорится, что супруги П. в беседе в приложении Chatroulette «открыто выражали иному лицу, не являющемуся сторонником присоединения Северо-Казахстанской области Республики Казахстан к рф, социально опасные высказывания, влекущие политические и социальные риски в части сохранения унитарности Республики Казахстан».
Подсудимые предъявленное им обвинение отвергли и просили суд их оправдать.
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По данным суда, к делу были приобщены видео, «на которых зафиксированы обстоятельства совершения уголовного правонарушения», по ним была проведена комплексная судебная психолого-филологическая экспертиза.
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