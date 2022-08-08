З 1 вересня у Німеччині почнуть підраховувати, скільки днів українці перебувають у країні за правилами безвізового режиму.

Уряд Німеччини вирішив змінити правила перебування українських громадян на території країни. Про це йдеться у документі федеральної ради від 1 липня, опублікованому на сайті Бундесрату.

Так, у документі наголошується, що з 1 вересня для українців розпочнеться відлік днів безвізового перебування на території Німеччини, будуть враховані усі дні перебування у країні починаючи з 24 лютого 2022 року. Українцям, які перебувають у Німеччині понад три місяці, необхідно отримати реєстрацію тимчасового захисту, інакше у них не буде легальної можливості залишатися у ФРН, або ж виїхати з країни на 90 днів.

Біженці, які приїдуть до ФРН після 1 вересня на безвізовій основі зможуть перебувати в країні лише 90 днів. Водночас до 31 серпня ще можна перетнути кордон, незважаючи на те, скільки днів людина вже перебуває на території Євросоюзу. Після цього доведеться оформляти документи, якщо загальне перебування в країнах союзу перевищує 90 днів.

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