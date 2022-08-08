Правительство Германии решило поменять правила пребывания украинских граждан на территории страны. Об этом говорится в документе федерального совета от 1 июля, опубликованном на сайте Бундесрата.

Так, в документе отмечается, что с 1 сентября для украинцев начнется отсчет дней безвизового пребывания на территории Германии, будут учтены все дни пребывания в стране начиная с 24 февраля 2022 года. Украинцам, которые находятся в Германии более трех месяцев, необходимо получить регистрацию временной защиты, иначе у них не будет легальной возможности оставаться в ФРГ, или же выехать из страны на 90 дней.

Беженцы, которые приедут в ФРН после 1 сентября, на безвизовой основе смогут пребывать в стране только 90 дней. В то же время до 31 августа еще можно пересечь границу, несмотря на то, сколько дней человек уже находится на территории Евросоюза. После также придется оформлять документы, если общее пребывание в странах союза превышает 90 дней.

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