Про це, як пише Politeka.net, заявив мер Слов'янська Вадим Лях. За його словами, евакуація місцевого населення продовжується.

Також він попередив, що опалювального сезону у місті не буде – керуючі компанії консервують опалювальні системи, щоб їх можна було використати у майбутньому.

Нагадаємо, раніше українська влада ухвалить рішення про обов'язкову евакуацію мешканців неокупованих районів Донецької області у зв'язку з постійними обстрілами та неможливістю забезпечити опалювальний сезон у регіоні.

Відмовитися від евакуації можна – для цього людині необхідно підтвердити підписом, що вона розуміє та усвідомлює всі наслідки та несе персональну відповідальність за власне життя.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що опалювального сезону не буде у багатостраждальному Маріуполі.

Тим часом Україна готується до своєї найскладнішої зими – якими будуть тарифи та чи вистачить енергоресурсів.

Також повідомлялося, хто з українців ризикує залишитися цієї зими без опалення.

«На прифронтових територіях вже є проблеми з постачанням газу, оскільки перебивають газопроводи, а ремонтувати їх досить важко. Тож зараз там практично неможливо обіцяти споживачам безперебійне постачання», - попередили українців.