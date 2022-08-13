Дозволити виїзд за кордон можуть тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період.

Про це, як пише Politeka.net, на своїй сторінці у Facebook повідомила народний депутат України Юлія Гришина.

За її словами, із таким проханням до Міністерства України звернувся головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Міністерство оборони отримало від нього звернення з проханням дозволити виїзд за кордон тим, хто не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. Це зокрема студенти!», - повідомила Гришина.

У коментарях до посту багато хто висловив думку, що це гарна звістка і, що у разі ухвалення цього рішення Міноборони вчинить мудро.

«Це дуже хороша новина!», «Є надія, що студенти таки зможуть виїхати», «Сподіваємось, це працюватиме», - пишуть у коментарях.

Також користувачі соцмереж висловлюються, що «закон і так не містив обмеження на їх виїзд! Їх просто не випускають прикордонники», тому, по суті, потрібна відмашка прикордонникам «прибрати команду, яка була дана усно – не випускати якнайбільше чоловіків, навіть студентів».

Додамо, що тим часом на площі Ринок у Львові розмістили понад 40 дипломів українських студентів, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Дипломів, які вже ніколи не будуть видані.

На дипломах лише офіційно відомі імена. Справжня цифра загиблих набагато більша, повідомили у Львівській міській раді.

Нагадаємо, в Україні готуються продовжити військовий стан та мобілізацію - до якої дати.

Також повідомлялося, що обов'язкову евакуацію населення можуть оголосити ще у кількох областях - до чого готуватися.

Крім того, Politeka.net писала, що окупанти намагаються просунутися на кількох напрямках одразу.