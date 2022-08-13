Як пише Politeka.net, відповідні законопроекти було зареєстровано у Верховній Раді.

Так, лідер держави зареєстрував проект закону №7664 "Про затвердження указу президента України "Про продовження терміну дії військового стану в Україні" та №7665 "Про затвердження указу президента України "Про продовження терміну проведення загальної мобілізації".

Військовий стан та мобілізацію збираються продовжити – до 21 листопада.

Законопроект №7664 передбачає затвердження указу президента №573 від 12 серпня, згідно з яким військовий стан в Україні триватиме з 5.30 23 серпня 2022 року терміном на 90 діб.

Законопроектом №7665 затверджується указ глави держави №574 від 12 серпня, яким термін загальної мобілізації продовжується з 23 серпня на 90 діб.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, зараз вони діють до 23 серпня.

Додамо, що раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що "під багнетом" в Україні мільйон людей.

"На сьогоднішній день у сфері безпеки та оборони ми маємо мільйон людей "під багнетом" - у тому чи іншому вигляді. Я маю на увазі ЗСУ, включаючи підрозділи територіальної оборони, Національну гвардію, Прикордонну службу, Національну поліцію, Держслужбу надзвичайних ситуацій, Службу безпеки України, а також силові підрозділи Національного антикорупційного бюро тощо, - повідомляв Резніков.

Також повідомлялося, що міністр Резніков визнав свою серйозну помилку.

Тим часом Росія стрімко занурюється в ізоляцію від цивілізованого світу.

Крім того, Politeka.net писала, що генерал ЗСУ назвав обнадійливі терміни перемоги.